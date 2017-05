Ismét Hey, June! könnyűzenei nyárindító fesztivál a Müpában

Júniusban ismét a könnyűzenét ünnepli a Müpa. A Hey, June! koncertsorozaton június 7. és 19. között az Európa Kiadó, a Szeder, a Qualitons, a Jónás Vera Experiment lép fel a Fesztivál Színházban, majd az esemény záróeseményeként 20-án a KFT zenél a nemzeti hangversenyteremben.



A sort a hazai alternatív színtér alapzenekara, az Európa Kiadó indítja június 7-én. A nyolcvanas évek elején alakult formáció az idők során sok tagcserén és narratíva váltáson esett át, ám minden alkalommal meg tudott újulni, miközben nem vesztette el a rá jellemző egyedi stílust és független szellemiséget - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



A Menyhárt Jenő vezetésével immár harminchat éve működő együttes tavaly év végén mutatta be legújabb albumát, majd a csapat nem sokkal utána három helyen kicserélődött. A Müpában vendégként az Európa Kiadó régi harcostársa, Víg Mihály működik közre.



Szeder, a fiatal dalszerző, énekes, gitáros 2014-ben került a figyelem középpontjába Reggeli dal című számával. Az akusztikus előadó a második lemezre zenekarrá bővült, a hangzás izgalmasabb lett, a szövegek humorosan szókimondóak. A június 9-i koncerten különleges látvány- és hangzásvilággal fűszerezve találkozik az eddigi két album.



A Qualitons Kovács Katival közös fergeteges koncerteken lett ismert 2010 környékén a hatvanas évek beatrockja által inspirált zenéjével. A kezdeti instrumentális irány után a csapat némileg átalakult, inkább a vokális dalokra helyezték a hangsúlyt, a 2014-ben megjelent Tomorrow's News című második albumot már ennek szellemében adták ki. A június 14-i müpás koncerten megszólalnak a régi funkslágerek fúvósokkal támogatva, de a pszichedelikus rockdalok is teret kapnak izgalmas, effektezett hangzásvilágban.



A fiatal magyar zenészgeneráció egyik legígéretesebb énekes-dalszerzője és zenekara, azaz a Jónás Vera Experiment június 19-én játszik a Fesztivál Színházban. A tavaly Junior Artisjus-díjjal elismert Jónás Vera csapata tavaly kiadott Tiger, Now! című albuma idén Fonogram-díjat kapott, az együttes pedig bejutott a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutató döntőjébe. A sokszínű lemez számos műfajt megidéz, a rock and roll és a soul jól megfér egymás mellett.



Június 20-án tíz év után lép újra a Müpa színpadára a nyolcvanas évekbeli magyar újhullám emblematikus zenekara, a KFT. A csak erre az estére összeállított programban a legismertebb számok mellett átdolgozások és ritkán játszott dalok is elhangzanak. Az együttestől megszokott hangzást ezúttal világzenei hatásokkal tarkítják, a formáció vendégei Magyarországon élő külföldi zenészek lesznek, így a négyoktávos hangterjedelmű kínai koloratúrszoprán, Zhang Yu (Carolyn), a virtuóz görög kanunjátékos és zeneszerző Szofia Lampropulu, valamint a marokkói gnawazenész, Said Tichiti.