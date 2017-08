Ismét kap egy kis ráncfelvarrást a Facebook

Hamarosan a hozzászólások, a profilképek, de még a gombok is megváltoznak a Facebook hírfolyamában. Az újításokat néhányan már láthatják a számítógépükön és/vagy telefonjukon - számolt be az újításokról a hvg.hu Azt írják, hogy a fejlesztők reményei szerint a változások könnyebbé teszik majd a tájékozódást a hírfolyamban. A bejegyzésekhez írt hozzászólások úgy néznek majd ki, mint egy csevegés a Messengerben, így az egyes kommentek ránézésre is elkülönülnek egymástól. Az egyes hozzászólásokra érkező válaszok pedig egy kicsit "beljebb" kezdődnek majd, így egyértelművé válik, hogy hová tartozik.

A profilképet is lekerekítik - ez elsősorban azoknak az üzleti felhasználóknak lehet lényeges, akik például a logójukat használták eddig profilképnek. Az értesítéseket jelző földgömb ikont pedig egy kis csengőre cserélik.

Másként látjuk majd a hírfolyamban közzé tett hivatkozásokat is. A kiemelt kép utáni szöveg jól láthatóan elkülönül majd minden más szövegtől, emellett pedig elsőként az adott weboldal linkjét láthatjuk majd, hogy első ránézésre is tudni lehessen, hová kerülünk, ha rábökünk.

Az újításnak köszönhetően navigálni is jóval könnyebb lesz az oldalon: miután rábökünk egy ismerős bejegyzésére, eltűnik majd a kijelző tetején megjelenő kék info-csík, helyette csak a felhasználó posztját láthatjuk.