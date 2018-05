Tíz évvel a Nokia telefonok gyártásának befejezése után ismét lesz mobiltelefon gyártás Németországban, a Gigaset, a Siemens egykori leányvállalata megkezdi egy okostelefon modell gyártását bocholti üzemében. A cég kedden kiadott közleménye szerint a gyártás nem lesz költségesebb mint Ázsiában, mivel nagyrészt ipari robotokra épül majd és ennek köszönhetően a hibaszázalék is alacsonyabb lesz a főként kézi munkára támaszkodó ázsiai összeszerelésnél.



A készülék elektronikai alkatrészeit ázsiai beszállítók adják majd, Németországban az összeszerelés mellett csak a csomagolás és a nyomtatott mellékletek előállítása történik majd. Bocholt ad otthont emellett a nagymegrendelők és hálózati szolgáltatók egyedi igényei kielégítését szolgáló áttervezési munkáknak is. A termék hozzáadott értékének 60 százalékát állítják elő Németországban és 40 százaléka származik majd az ázsiai beszállítóktól.



A magasan automatizált üzem nem teremt sok munkahelyet. Műszakonként nyolc, folyamatos termelésben 24 munkásra van szükség. Az üzem kapacitása heti 6 ezer készülék. Az Android operációs rendszeren futó 179 eurós mobiltelefon modell kedvező piaci fogadtatása esetén a Gigaset tovább gyártósorokat helyez majd üzembe. A Gigaset két másik, olcsóbb mobiltelefon modellje továbbra is Ázsiában készül.