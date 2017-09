Ismét Scorsesevel forgathat Lenardo DiCaprio

Ismét együtt dolgozik Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese, ezúttal egy Theodore Rooseveltről szóló filmen.A Paramount stúdió által jegyzett dráma forgatókönyvét Scott Bloom írja, a produceri munkálatokból pedig DiCaprio és a rendező Scorsese is kiveszi a részét - írta a deadline.com című filmes portál.Theodore Roosevelt eseménydús életet élt. 1901-ben, 42 évesen az Egyesült Államok legfiatalabb elnökeként vonult be a Fehér Házba, miután elődjét, William McKinley-t meggyilkolták. Hivatali ideje alatt egyebek között szabályozta a vasutak és az élelmiszeripar működését, jelentős eredményeket ért el a nemzeti parkok, vadrezervátumok számának növelésében, valamint az öntözés és fásítás területén.

A környezetvédő DiCaprio számára valószínűleg ezért is olyan fontos, hogy az immár évek óta tervezgetett film munkálatai végre megkezdődjenek.Scorsese és DiCaprio korábban a New York bandái (2002), az Aviátor (2004), a Viharsziget (2010), A tégla (2006) és A Wall Street farkasa (2013) című filmeken dolgozott együtt, jelenleg pedig két könyvsiker, Erik Larson Az Ördög a Fehér Városban, valamint David Grann Killers of the Flower Moon című írásának megfilmesítését tervezik.