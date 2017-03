Ismét stúdióba vonult JLo

A 47 éves díva amellett, hogy a Shades of Blue új évadát forgatja, a stúdióba is visszatért - szúrta ki egy Instagram posztból a gongrádió.hu, .Jennifer Lopez igazi sokoldalú tehetség, aki igyekszik mindenből kihozni a maximumot és közben 100%-osan teljesíteni. Zenei és színésznői karrierje építése mellett két kilenc éves gyermeket nevel, emellett nemrég ismét randevúzik. Választása ezúttal a nála hat évvel fiatalabb sportolóra, Alex Rodriguezre esett - írják.A színész-énekesnő tegnap a stúdióból jenetkezett be az Instagramon, így megtudhattuk, hogy új lemezén dolgozik.