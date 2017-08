Isten éltessen Sean Penn

57 éves lett Sean Penn kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, rendező és politikai aktivista.Sean Penn igazi művészcsaládban született 1960-ban a Kalifornia állambeli Santa Monicában. Apja Leo Penn, akit főként sorozatok rendezőjeként jegyeznek Hollywoodban, de feltűnt már színészként és forgatókönyvíróként is. Anyja, Eileen Ryan színésznő, aki olyan filmekben játszott, mint a Benny és Joon, a Magnólia, de nyolc filmben fiával, Seannal is együtt szerepelt.Sean filmszerepei mellett arról is híres, hogy 1985-től Madonna férje volt. A házasságban töltött idő, mindkét fél elmondása szerint pokoli négy év volt.

„ Valójában nem is tudom, ki lett volna képes velem együtt élni ebben az időszakban "

– nyilatkozta Sean Penn a házasságukról.Hollywood szerint a legzűrösebb pár voltak 1984-ben. Sean Penn többször is botrányba keveredett, még egy paparazzót is megtámadott, amiért 60 napos börtönbüntetésre ítélték, ami végül 32 nap lett.1996-ban vette feleségül Robin Wright-ot, akitől már házasságuk előtt - 1991-ben és 93-ban -, két gyereke is született. A színész pár 2007 december elején bejelentette a válást, azonban 2009 áprilisában visszavonták. Azóta a család együtt élt Kaliforniai Ross-ban.Tizennyolc év barátság és nyolc hónap szerelem után még 2015-ben Charlize Theronnal is volt egy viharos kapcsolata.Lefogadjuk, hogy sármos mosolyával még ma is bárkit le tud venni a lábáról a balhés rosszfiú, de mi inkább az olyan filmjeiért szeretjük, mint például a Világ második legjobb gitárosa.Önnek melyik filmje a kedvence?