˝Isten véled, édes Lacikám!˝ - Pályatársai csodálták Aradszky optimizmusát

Együtt futballoznak



– Édesapám, Aradszky László és a Koós János alkotta hármas barátsága legendás volt – nosztalgiázott ifj. Albert Flórián a Bors kérésére. – A családjaink sokszor jöttek össze egy kis sütögetésre, mulatozásra, amikor még gyerek voltam. Apu részt vett úgynevezett roadshow-kon is, ő élménybeszámolót tartott, Laci énekelt. Volt egy közös daluk is Nem is olyan nagy dolog címmel. Laci fradizmusa közismert volt, imádtam, amikor apuval és a másik két Fradi-legendával, Szűcs Lajossal és Rákosi Gyulával a közös sztorijaikról meséltek. Remélem, hogy apuval odafenn együtt futballoznak...

Boldog volt

Aradszky László fiatalokat megszégyenítő tempóban élt az utolsó napjáig. Fotó: MTI

"Én nem tudok lassítani a tempón, akkor élek, amikor a színpadon vagyok!" – mondta feleségének a 82. évét nemrég betöltő Aradszky László a minap. A vasárnap, otthonában elhunyt énekes fiatalokat megszégyenítő tempóban élt az utolsó napjáig, gyakorlatilag minden napra jutott egy buli. „Értelmesen próbálom beosztani az életemet" – mondta el egy lapunknak adott korábbi interjúban. Kitért akkor nemcsak örökmozgó létére, egészségére is.„Ez valami végtelen nagy hivatástudat, hivatásérzet bennem, amihez elengedhetetlen, hogy a kor előrehaladtával próbálom komolyan venni a ki nem mondott intelmeket. Meccsnézés közben sem henyélek – a Fradi a kedvencem –, hanem bekapcsolom a futógépemet, sétálok.– Laci boldog volt. Az utolsó percig boldog – mondta sírva a Borsnak a felesége, Éva. – Szerette, hogy szerették. Csodálatos élete volt, én tudom, és azt is, hogy szép halált halt, de azért még maradhatott volna velem egy kicsit…– Vasárnap délután egy tévéfelvételen voltam, utánam jött volna Laci, de nem jelent meg – mondta lapunknak Zalatnay Sarolta. – Furcsa volt, mert ő mindig megbízható srác volt. Laci és Éva nagyon régóta jó barátaim. Én voltam az esküvői tanúja is Évának, aki a fodrászom volt… ők azon kevesek közé tartoztak, akik akkor is mellettem álltak, amikor nagy bajban voltam. Felfoghatatlan, hogy itt hagyott minket.Poór Péter énekes, Aradszky pályatársa is hasonlóan vélekedik, Lacinak még nem kellett volna elmennie. – Egyre kevesebben vagyunk, mi, régiek – mondta a slágergyáros.

Dévényi Tibor lemezlovas könnyek helyett a szép emlékek felidézésével búcsúztatta. – Minden napot úgy kell megélni, ahogy ő élte meg, mert ő optimista volt – mondta el egy tévéműsorban. – Isten véled, édes Lacikám! – tette hozzá.

Értelmesen próbálom beosztani az életemet – mondta Aradszky László egy korábbi interjúban.

Cukkolták egymást

Koós Jánossal nagyon szerették egymást, a hatvanas évek elején, több mint 50 évvel ezelőtt ismerkedtek meg. Archív fotó: Veréb Simon

Nagyon jó viszonyban volt szintén sikeres pályatársával, Koós Jánossal.„A hatvanas évek elején, több mint ötven évvel ezelőtt ismerkedtünk meg. Mindketten indultunk az első Táncdalfesztiválon 1966-ban, aztán a következő ötön is, egészen 1972-ig. Nyugodtan mondhatom, hogy az énekesek közül ő volt a legjobb barátom. Néha csipkelődtünk, cukkoltuk egymást, de ez inkább a külvilágnak szólt, mert nagyon szerettük egymást" – fogalmazott Koós János az MTI-nek.Mint felidézte, ő vitte el a szintén fradista Aradszkyt a SZÚR-ra, a színészek és az újságírók közötti népszerű futballmeccsre, amelyet 1963-tól a Népstadionban tartottak minden évben.

„Újabb Fradi Szív állt meg… Isten véled, Aradszky László…" – így búcsúzott a Ferencvárosi Torna Club Facebook-oldalán az énekestől.

Mit csinálsz ma?

Feleségével, Évával megismerkedésük után pár hónappal, 1970-ben keltek egybe. Gyönyörű és boldog közös életük volt, egy fiuk született, Zsolt. Fotó: Bors

„Hasonló stílust képviseltünk, a közönség nagyon szerette Lacit. Aranyos ember volt, mindig jókedvű, mosolygós, és a dalai sem voltak szomorúak. Nem véletlen, hogy több mint ötven éven át nagyon sikeres tudott lenni ebben a szakmában. Biztos vagyok abban, hogy Magyarországon évtizedek múlva is mindenki tudni fogja az Isten véled, édes Piroskám!-at" – mondta Koós János.Hangsúlyozta, hogy bár a Táncdalfesztiválokon versenyeztek egymással, nem voltak egymás vetélytársai. „Húsz-huszonöt énekes ült együtt egy fesztivál öltözőjében, és röhögve beszélgettünk, és nagyon tudtunk örülni mások sikereinek is."Aradszky László előadói karrierje előtt a Töltőtolljavító Ktsz. dolgozója volt. 1958 és 1960 között az Országos Szórakoztatózenei Központ stúdiójában tanult.Valamennyi nagy fesztivál döntőse volt – az 1967-es Táncdalfesztiválon előadói díjat nyert –, gyakran szerepelt a beatelőadók között is a slágerlistákon. 1969-ben jelent meg első nagylemeze, amelyet további tizenkettő követett, a legutóbbi, a Ha megszólal a telefon idén készült el. Pályáját 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el, 2014-ben Szenes Iván-díjat kapott, 2015-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet, tavaly Arany Hangjegy Életműdíjat.

KOMMENT

Olvasóink is gyászolják a legendás énekest.



Borka Imre: – Laci, nyugodj békében! „Pókháló van már az ablakon."

Török Sándor: – Abszolúte nem az én generációm. De az mindenképpen tiszteletre méltó, hogy még ennyi idősen is tolta. Sajnos elment…

Veszelka Valéria: – Fiatalságunk egy darabja száll sírba vele. Nyugodjon békében!

Stadler Ferencné Éva: – Nyugodjon békében, nagyon szerettem, mert egész életében vidám és kedves ember volt.

Mélykúti Nagy Ágota: – Teljesen ledöbbentünk, épp az este beszélgettünk róla. Életvidám ember volt, szerencsénk volt a nyáron még élőben látni Őt. Nyugodjék békében!

Papp József: – Sajnos ismét eltávozott egy művész, akiről azt hittem, hogy soha nem halhat meg. Részvétem az érte rajongóknak és kedves családjának.

1963-ban megnyerte a versenyt Még ide-oda húz a szív című dalával, majd három évvel később előadja az Isten véled, édes Piroskám! című megaslágert, amely elképesztő népszerűségnek örvend: a korongból azóta több mint háromszázezer példányt adtak el, ez a lemez volt Magyarországon az első aranylemez. Az első fellépésére így emlékszik Az örök élet színpadán című önéletrajzi könyvében:„Az első fellépéseim között volt egy olyan Harkány fürdői előadás, sose felejtem el, még pecsét sem volt rajta az ORI működési engedélyemen, amit elsőre megkaptam, pedig az nem volt szokás akkoriban, és a Futár Bandi, aki már akkor hatalmas reklámszakember volt, odajön hozzám, közvetlenül a vizsgám után... pontosítok, már a büfében az első pohár sör fogyasztása közben... Mit csinálsz ma? – hadarta el nekem."