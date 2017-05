Itt a gyorsabb, kisebb Messenger gyengébb telefonokra

Tavaly októberben készítették el a Messenger egy sokkal áramvonalasabb, kevés helyet foglaló, a telefont kevésbé leterhelő, az aksit kevésbé merítő és gyorsabban is működő verzióját a Facebook fejlesztői - írja a HVG .. A Messenger Lite-ot akkor és azóta mindössze öt ország felhasználói tölthették le. Most azonban egyszerre 150 újabb ország kapta meg az appot.A Messenger Lite androidos alkalmazást a Google Play áruházból lehet letölteni. A megszokott módon küldhet vele szöveges üzeneteket, képeket, hivatkozásokat és matricákat is.