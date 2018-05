Itt a Magyarországon forgatott Robin Hood-film előzetese

2017 januárjában kezdték el forgatni többek között Magyarországon is (az etyeki Korda Stúdióban ) a Robin Hood legújabb mozis feldolgozását. A tavalyi évben a forgatás miatt Jamie Foxx sok időt töltött hazánkban, és előszerettel posztolt is közösségi oldalain, ahogy éppen fürdőnadrágban élvezi a budapesti havazást . Foxx ittléte során a magyar nőket is imádta és Radics Gigivel is többször találkozott. Most megérkezett a film első hivatalos előzetese is és ez alapján egy látványos produkcióra számíthatunk.A filmben Foxx mellett a 2015-ben A szürke ötven árnyalatában (majd a filmsorozat másik két részében) is főszerepet kapó Jamie Dornan, az Eddie, a sasból ismert Taron Egerton, a Zsivány egyesben látható Ben Mendelsohn, valamint Eve Hewson, Paul Anderson, Josh Herdman és Björn Bengtsson is feltűnik, míg a rendezői székbe az az Otto Bathurst ülhetett, aki egyebek mellett a Black Mirror című sikersorozat egyes epizódjainak rendezője is volt - írja a borsonline.hu A Robin Hood idén ősszel kerül a hazai mozikba.