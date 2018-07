Itt a Marvel legújabb alkotása, de romantika és életrajzi film is kerül a filmvászonra

A Hangya és a Darázs

Escobar

Nyár

A Hangya és a Darázs, az Amerika Kapitány: Polgárháború után játszódik. A Bosszúállók gigászi küzdelme után Scott Lang két év házi őrizetet kap, melynek utolsó napjain talál rá az új kaland. Látomása lesz ugyanis Hope van Dyne kvantumtérbe szorult anyjáról, így Dr. Hank Pym-mel közösen elkezdik kidolgozni a családi-mentőakciót. Persze a cselekményt más bonyodalmak is keresztezik, két gonosztevő ádázan szemet vetett Hang hordozható laborára, így hőseinket több felől is húzza az ág. A film könnyed szórakozást ígér, kiválóan csillapítja az éhséget, melyet a Végtelen háború hagyott maga mögött. Kiváltképp jól áll neki, hogy nem akar többnek látszani, mint ami, a készítők is végig vígjátékként gondoltak rá, így egy pörgős, látványos akciókban gazdag filmet kaptunk, mely a karakterek közötti interakciókban működik igazán.A Narcos című sorozat magasra tette a lécet bárkinek, aki a közeli vagy a távoli jövőben Pablo Emilio Escobar Gaviria életével érdemben foglalkozni kíván. A mind hangulatában, mind történelmi hűségében hiteles sorozat mélyre menően, és részletesen mutatta be a kolumbiai kokainbáró életét, és az ellene folyó nyomozás nehézségeit. Persze egy sorozatnak terjedelmi korlátai nem lévén könnyű dolga van, egy filmnek, ha részletekbe bocsátkozik, kisebbet kell markolnia. Így tett az Escobar is. A film Virginia Vallejo újságíró, és Pablo Escobar szerelmének négy évét mutatja be, Virginia Vallejo Szerettem Pablót, gyűlöltem Escobart című könyvét alapul véve. A véres részletekbe nem igazán bocsátkozó film ettől fogva inkább életrajzi jellegű, a zseniális Javier Bardem főszereplésével, s talán ez is az egyetlen pozitívuma.A nyolcvanas évek Oroszországának underground világáról a laikus vajmi keveset tud. A már lágyuló, ám a fiatalok lelki fejlődésére még mindig nagy gonddal ügyelő rendszer árnyékában megbúvó füstös kocsmák, mint hazánkban is, a rock, a new wave és a punk tapintható pulzusát jelentették. Sok legenda született ilyen, szépirodalmi jelzőkkel nem éppen illethető, de élettel teli helyeken, mint például Viktor Robertovics Coj. A Nyár az ő történetét, vagyis az ő életének egy szeletét mutatja be. A Natalja Naumenko visszaemlékezései alapján készült film azt az időszakot dolgozza fel, mikoris férje, Mike, mentorálni kezdte az ifjú tehetséget, és részletes képet ad, a közöttük kialakult szerelmi háromszögről is. A Viktor és Natalja közt kialakuló kapcsolatot ugyanis Mike pozitívan fogadta, tanúbizonyságot téve ezzel baráti elkötelezettségéről. A Nyár fekete-fehér színvilága kiváló atmoszférát teremt. A film, amellett, hogy életrajzi ihletésű, kiváló korrajz is, meg nem történt jeleneteiben derül fény ugyanis arra, hogy a fennálló rendszer miként szabotálta a fiatalok művészi törekvéseit.