Itt a nyár slágere Zedd és Liam Payne tolmácsolásában

Július 6-án jelent meg a multi-platina lemezes, Grammy-díjas DJ/producer, Zedd legújabb dala, a Get Low, amelyben a One Directionből ismert Liam Payne-nel kollaborált.- Nekem személy szerint pont ilyen egy nyári sláger - árulta el Zedd. Azt is hozzátette, hogy a hangzást Drake inspirálta.Zedd - aki egyébként vasárnap a Balaton Soundon lép fel - és Liam tavaly találkoztak, mikor a One Direction feloszlása után Payne a szólókarrierjén kezdett dolgozni.- Liam hangja nagyban befolyásolta a dalt, megtöltötte lélekkel - nyilatkozta Zedd, aki azonnal tudta, hogy Payne lesz a megfelelő partner a Get Low-hoz.Liam Payne-nek ez a második szóló dala a májusban megjelent Strip That Down után. Ehhez a héten érkezett meg a második úgynevezett Dance videó, a számhoz készített koreográfiával.