Itt az új Bon-Bon lemez a Bé oldal!

A több arany- és platinalemezzel is büszkélkedő zenekar változatlan felállásban, friss, mai slágerekkel készült a rajongóinak.Az albumon szerepel a szeptemberben bemutatott Itt Minden A Régi című dal, melyhez a magyar sztárvilág kiválóságait felvonultató videoklip iskészült. Emellett 11 magyar és 2 angol nyelvű újdonság kapott helyet az lemezen. A megszokott pörgős, bulizós számok mellett a Bé oldalon a Bon-Bon az érzelmesebb oldalát is megmutatja.Szolnoki Péter jellegzetes énekhangján ezúttal friss, modern dallamok szólalnak meg, ami tökéletesen megmutatja, hogy az együttes még huszonkét év után is meg tud újulni.Spotify:Apple Music:Deezer:Google Play: