Ittas vezetésen kapták a világ második legfiatalabb milliárdosát

Ittas vezetésért 250 ezer koronás (nyolcmillió forint) bírságot kapott egy norvég diák, a világ második legfiatalabb milliárdosa.



A 22 éves Katharina G. Andersenre egy oslói bíróság szabta ki a bírságot és 13 hónapra a vezetéstől is eltiltotta. A diáklány azonban szerencsésnek mondhatja magát, hogy ennyivel megúszta, ugyanis Norvégiában a szabálysértőket a vagyoni helyzetük alapján bírságolják meg.



Az ügyben ítélkező bíró el is mondta, hogy akár 40 millió koronát (1,3 milliárd forintot) is kiróhatott volna, hiszen Andersen a leggazdagabb nő Norvégiában.



A Forbes listája szerint Katharina G. Andersen vagyona 1,23 milliárd dollárra rúg. Apja 2007-ben ruházta rá a családi befektetési vállalat 42 százalékos részesedését, így lett belőle a világ második legfiatalabb milliárdosa.



Az oslói városi bíróság azért mérsékelte a bírságot, mert tetemes vagyona ellenére még nem vett fel osztalékot és nincs állandó jövedelme. A még így is borsos számlát a becsült vagyona alapján határozták meg.



A világ legfiatalabb milliárdosa egyébként a Forbes szerint Alexandra Andersen, Katharina egy évvel fiatalabb húga.