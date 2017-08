Ízelítőül bemutatta új albuma egyik dalát a U2

Ízelítőül bemutatta új albuma egyik számát, a The Blackout című dalt a U2.Az ír zenekar szerdán atette közzé a dalt, amely az idén megjelenő Songs of Experience című albumukon szerepel majd.A U2 közleménye szerint a lemez legfontosabb száma a You're the Best Thing About Me lesz, amelyet szeptember 6-án mutatnak be, s egyúttal újabb információkat is elárulnak majd az albummal kapcsolatban.A rockbanda már tavaly elkészítette a Songs of Experience dalait, Donald Trump amerikai elnökké választása után azonban még egyszer átdolgozták a lemezt. A gitáros The Edge az év elején a Rolling Stone magazinban azt mondta: "Trump megválasztása után ez már egy másik világ".A zenekar jelenleg a The Joshua Tree című nagy sikerű album 30 éves jubileuma alkalmából rendezett turnén járja be Észak-Amerikát.