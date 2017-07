A Minimax számos meglepetést tartogat júliusra. Az új sorozatok mellett számos egész estés mozifilmet is bemutat a csatorna, igazán különc főszereplőkkel - kalandokból és nevetésből nem lesz hiány.



Izgalmas műsorokkal várja a kicsiket a Minimax. Nem csak sorozatpremierek, hanem valódi moziélményt nyújtó animációs filmekkel is készül a csatorna.



Ezen a héten két vadonatúj sorozat is indul. Bemutatkozik Ranger Rob, az aprócska, állandóan sürgő-forgó kisfiú, egy igazi kalandor, aki mindent tudni szeretne a világról. De érkezik a Lego Elves című sorozat, mely Emily Jones-ról szól, akit egy amulett egy párhuzamos világba röpít, ahol különös manókkal találkozik, akik fondorlatos kalandokon keresztül segítik Emily hazajutását.



Izgalmas mozifilmekkel is készül a Minimax. A Hópihe című filmben megismerhetjük a fura gorillakölyköt, aki más, mint a többiek, bundája ugyanis hófehér színű. A film műfaját tekintve hibrid, a hús-vér színészekkel szereplő állatokat animációs technikával hívták életre. A Breki, a békakirályfi című mese főszereplője egy különc béka, aki nem szeret ugrálni és a vizet sem szívleli. Ahhoz, hogy megtalálja helyét a világban, barátjával, a repülő mókuslánnyal belevetik magukat az Amazonas dzsungelébe. Az Irány a bárka! című animációs filmben pedig találkozhatunk azokkal az állatokkal, akik valamiért nem jutottak fel Noé bárkájára.



Ranger Rob

Premier: július 20. 14:30



Lego Elves

Premier: július 22. 11:00



Hópihe

Premier: július 20. 08:00

Ismétlés: július 22. 16:00



Breki a békakirályfi

Premier: július 21. 08:00

Ismétlés: július 23. 16:00



Irány a bárka!

Premier: július 27. 08:00

Ismétlés: július 29. 16:00