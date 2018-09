Izzik a levegő Katinka és Dudás között

kép: BorsOnline

Parádésan szerepelt az úszók Világkupa-sorozatának első, kazanyi állomásán a háromszoros olimpiai bajnok, Hosszú Katinka, aki 11 éremmel zárta a viadalt. Az Iron Lady egyre jobb formába lendül új mesterével, Petrov Árpáddal, akivel az augusztusi Európa-bajnokság óta készül együtt. A kontinensviadalon a 200 méter vegyes döntője után még azt mondta, „a szíve vezette győzelemre", most már viszont a sorozatterhelést is egyre jobban bírja. - írja a BorsOnline Katinka Kazanyban nem egyedül képviselte az Iron Swim csapatát. Rajthoz állt Dudás Dániel is, akiről Hosszú válófélben lévő férje, Shane Tusup azt állította: többször is megcsalta vele a felesége. A 24 éves úszó jó teljesítményt nyújtott, és 1500 méter gyorson harmadik lett, ezzel pályafutása első Vk-érmét szerezte. Emellett Hosszú, Jakabos Zsuzsanna és Verrasztó Dávid oldalán a 4x100 méteres vegyesváltó tagjaként még egyszer dobogóra állhatott.Katinka és Dudás nem erősítette meg és nem is cáfolta anno Shane megcsalásos vádaskodását, ám a kazanyi Vk-n lévő magyar különítmény tagjai szerint több van köztük munkakapcsolatnál.

Nyílt titok az uszodában, hogy együtt vannak. Ám a nyilvánosság előtt nem vállalják fel a szerelmüket. Nem láttam még, hogy kézen fogva sétálnak a medence partján vagy nyíltan megcsókolják egymást, de még puszit sem adnak a másiknak. Mégis szikrázik körülöttük a levegő.

– fogalmazott a Borsnak egy neve elhallgatását kérő bennfentes. Hozzátette, nyilván az új tréner, Petrov Árpád munkája sem elhanyagolható, de hogy Katinka újfent kiegyensúlyozott, az rettentő sokat számít!A Világkupa-sorozat csütörtökön folytatódik majd Dohában. A háromnapos versenyen ismét rajthoz áll Hosszú Katinka.