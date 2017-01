Jack Nicholson visszavonult a filmezéstől?

A többszörös Oscar- és Golden Globe-díjas sztár évek óta nem jelentkezett új filmmel, és barátja, Peter Fonda szerint már nem is fog - írja a borsonline.hu A színész, aki a Szelíd motorosokban együtt tűnt fel Nicholsonnal, állítja, hogy az idén nyolcvanéves barátja gyakorlatilag véget vetett hatvanéves pályafutásának. Számos nagyszerű alakításával, köztük a Ragyogás és a Száll a kakukk fészkére című kultikus filmek szereplőjeként beírta magát a filmtörténelembe.– Nem akarom kibeszélni, de ő is tudja, hogy már épp eleget dolgozott, és szép kis vagyont szedett össze – nyilatkozta a Sun című lapnak Peter Fonda. – A háttérbe vonulásának pontos okát nem tudom, és nem is akarom beleütni az orrom. Akárhogy is, Nicholson megérdemli, hogy végre hátradőljön, és élvezze a munkája gyümölcsét.