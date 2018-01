Jackie Chan átköltözteti több száz éves épületeit

A Ming dinasztia (1368-1644) és a Csing dinasztia (1644-1911) idejéből való négy faépítményt Tiencsinből már át is szállították egy pengpui parkba. A hajdani Huj kultúra építészeti jegyeit magukon viselő épületeket szétszerelve, konténerekbe rakva küldték el a parkba.



"A helyreállításukat követően az épületek itt jobb védelmet fognak élvezni, és a nagyközönség is láthatja majd őket" - mondta Jang Su, a park egyik munkatársa.



A 333 hektáron elterülő parkot kifejezetten a Huj-stílusú épületek megóvására hozták létre. A páratlan szépségű házak, ősi szentélyek és árkádok jellemezte Huj-stílusú épületek többsége a mai Anhuj és Csöcsiang tartományokban található.



Jackie Chan 2013-ban két építményt, egy nem sokkal korábban vásárolt pavilont és egy operaszínpadot is egy szingapúri egyetemnek adományozott, éles vitát kirobbantva Kínában az ilyesfajta műemlékek megóvásával kapcsolatban.