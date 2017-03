Jake Gyllenhaal a szíriai háborúról forgat filmet

A 36 éves színész, aki a főszerepet alakítja, Daniel Espinosa filmrendezővel dolgozik majd a játékfilmen, amelyet producerként is jegyez.



Gyllenhaal vásárolta meg Seth Harp The Anarchists Vs. ISIS (Az anarchisták az Iszlám Állam ellen) című, a Rolling Stone magazinban publikált cikkének megfilmesítési jogait, és hollywoodi források szerint ez alapján készül majd a forgatókönyv. Az írás, amely a lap februári számában jelent meg, egy csoport amerikai önkéntesről szól, akik a kurd harcosokkal együtt küzdenek az Iszlám Állam Szíriában harcoló katonái ellen.



Gyllenhaal és Espinosa az Élet című sci-fin dolgoztak együtt, amely csütörtöktől látható a magyar mozikban.