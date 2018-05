Jake Gyllenhaal is szerepet vállal a Pókember: Hazatérés folytatásában

Az Oscar-jelölt Gyllenhaal először szerepelhet képregényfilmben. A Sony és a Marvel stúdió közös vállalkozásában Michael Keaton Keselyű szerepében látható ismét. Pókembert, azaz Peter Parkert pedig újra Tom Holland alakítja. A szereposztás visszatérői között lesz Marisa Tomei is. A rendezői székben ismét Jon Watts ül majd, a forgatókönyvet pedig Jonathan Goldsteinre és John Francis Daleyre bízták.



A film produceri feladatait Kevin Feige és Amy Pascal látja el.



A folytatás történetéről egyelőre semmit sem árultak el, ám a Variety úgy tudja, hogy a Sony és a Marvel szeretne két új vezető karaktert, egy férfi és egy női szereplőt. A férfi szerepre mindenképpen egy hollywoodi sztár akarnak, a női szerepre pedig a húszas éveiben járó színésznőt keresnek.



Gyllenhaal számos drámai szerepet eljátszott az utóbbi évtizedben, de mint mondta semmi kifogása a zsánerszerepek ellen. Jelenleg Dan Gilroy horror thrillerjében, a Velvet Buzzsaw című filmben forgat és a további neki szánt szerepeket igyekszik beilleszteni a naptárába. Úgy tűnik, hogy néhány munkája átcsúszik a jövő évre, ezért tudja elvállalni a Pókember-folytatást.



Mysterio Pókember legrégibb ellenségei közé tartozik, mivel az egykori kaszkadőr és a különleges effektusok szakértője profi bűnözőként mindent elkövet, hogy a helyére léphessen.



A színész legutóbbi filmjét a Wildlife-ot a cannes-i filmfesztiválon is vetítették a kritikusok hete programban. The Sisters Brothers című westernfilmje pedig még idén a mozikba kerül.