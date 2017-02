Jakupcseket hívta az MTVA Gundel helyére - Elzavarta őket

A Blikk információi szerint a tévés utódját kereső MTVA még Jakupcsek Gabriellát is felhívta, hátha visszajön hozzájuk a Maradj talpon!-t vezetni. A lap informátora szerint azonban ő azonnal visszautasította a felkérést - még telefonon, amikor azért hívták, hogy menjen be hozzájuk tárgyalni - írja a BorsOnline A visszautasításon nem is nagyon lepődnénk meg, annak fényében, milyen körülmények közt távozott Jakupcsek az MTVA-tól. Mint ismert, 2015 karácsonya előtt - gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra - vált meg a köztévé a Ridikül műsorvezetőjétől.