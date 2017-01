James Bond leszokott, mégis túl sok a cigifüst a 007-es filmekben

Bár James Bond már nem gyújt rá, még mindig túl sokszor jelenik meg a dohányzás a 007-es filmekben - állapította meg egy tanulmány, mely a 007-es ügynök filmjeit elemezte a füstölés szempontjából.



Az új-zélandi Otago Egyetem tudósainak tanulmánya a Tobacco Control brit szaklap aktuális számában jelent meg.



A kutatók vizsgálatuk során azt találták, hogy az ügynök ugyan 2002 után egyetlen filmjében sem gyújt rá, ám továbbra is kénytelen mások, köztük aktuális szerelmei cigarettafüstjét belélegezni.



Mivel a filmekben látott dohányzás hatással van a tizenévesekre és a Bond-széria a leghosszabb ideje tartó és legnagyobb bevételt hozó mozis sorozat, a kutatók szerint aggodalomra ad okot az, amit elemzésük során a dohányzásról találtak.



Sok tanulmány foglalkozott már Bond életmódjával számos más szempontból, ám a dohányzás filmbeli megjelenéséről és egészségre gyakorolt hatásáról még nem volt részletes elemzés, mióta a kém 1962-ben először rágyújtott.



Az új-zélandi kutatók 24 Bond-filmet elemeztek, az utolsót 2015-ben mutatták be. Azt találták, hogy az ügynök a legtöbbet a hatvanas években füstölt, az akkor készült filmek 83 százalékában dohányzott, ezután egyre kevesebbet, míg a 2002-es Halj meg máskor után végleg felhagyott az egészségtelen szokással.



Amikor még dohányos volt, átlagosan a film kezdetétől számított 20. percben gyújtott rá először. Szexpartnerei is egyre kevesebbet füstöltek az idők során, de nem hagyták abba, még a 2012-es 007 - Skyfallban is látható ilyen jelenet.



Partnereinek cigarettázása Bondot is jelentős mennyiségű füstnek tette ki, bár passzív dohányzásának mértékét korlátozta kapcsolatainak jellemzően rövid időtartama - írták a kutatók.



A dohányzás eszközeiként álcázott kémkütyük, például az öngyújtóba rejtett rakétaindító, viszonylag rövid karriert futottak be a 007-es filmekben, a hetvenes években jelentek meg a leggyakrabban, akkor a filmek 80 százalékában voltak láthatók, ám 1989 után teljesen eltűntek.



Cigarettamárka két filmben tűnt fel: az 1979-es Holdkeltében és az 1989-ben bemutatott A magányos ügynökben, amikor az egyik gyártóval kötöttek szerződést termékelhelyezésről, hogy a márkát reklámozzák a japán piacon.



Csupán egy Bond-mozi készült, ahol egyetlen jelenetben sem volt látható semmi, ami a dohányzással kapcsolatos, ez a 2006-os Casino Royale volt.



A legutóbbi, 2015-ben bemutatott 007-es filmben Bond egyetlen fontosabb szövetségese sem gyújtott rá, más szereplők azonban még mindig füstöltek.



A kutatók kitértek arra is, hogy a sorozatban többször tettek kísérletet a dohányzás veszélyeinek említésére vagy bemutatására. Az első az 1967-es Csak kétszer élsz című epizódban történt, ezután előfordult 1974-ben, 1979-ben és 1997-ben. Az 1999-es, A világ nem elég című filmben Miss Moneypenny undorodva dobja a szemétbe Bond ajándékát, egy szivart.



Ennek ellenére a dohányzás szinte állandó megjelenése továbbra is problémát jelent a nézők egészsége szempontjából, különösen azért, mert a sorozat igen népszerű - olvasható a tanulmányban.



A szerzők hozzátették, hogy ugyan a dohányzás vesztésre áll Bond edzettségével és iskolázottságával szemben, mégis jól illik ahhoz a jellemvonásához, hogy más veszélyeket figyelmen kívül hagy, többek között rengeteget iszik és gyakran hajt őrült sebességgel.