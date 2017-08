James Cameron felmérgelte az internet népét a Wonder Womanre tett megjegyzéseivel

Tévútra vezet ez a sok önámító hátveregetés, amivel Hollywood fogadta a Wonder Womant

- nyilatkozta James Cameron a The Guardiannek.

Nem mondom, hogy nem tetszett a film, de számomra visszalépést jelent. Sarah Connor nem volt egy szépségideál. Erős volt, kétségbeesett, szörnyű anya, mégis kiérdemelte a közönség tiszteletét. Számomra ez [a fajta karakter, mint Sarah] sokkal kézenkfekvőbb.

Ezekkel a gondolatokkal borzolta fel a kedélyeket a közösségi médiában James Cameron. Érdemes megyjegyezni, hogy egy olyan filmrendező szájából hangzottak el ezek a szavak, aki úttörő volt abban, hogy egy akciófilm főszereplőjévé nőt tegyen meg ( Linda Hamilton alakította a Terminátorban Sarah Connort); egy női karaktert, akinek elesettből talpraesett nővé változását a néző a vásznon követheti végig.A rendező súlyos szavai ellenére a Gal Gadot alakította Wonder Woman mind a férfiak, mind a nők körében óriási sikert aratott: a Patty Jenkins rendezésében készült film világszerte 800 millió dollár fölött hozott a Warner Bros. konyhájára.Cameron egyébként észrevételeit a már 26 éves Terminátor 2: Az ítélet napja 3D-s kiadásának promóturnéján jegyezte meg. A film, ami a 3D-s felturbózással új speciális effekteket is kapott, pénteken kerül az amerikai mozikba abban a reményben, hogy régi és új nézők érdeklődését is felkelti.