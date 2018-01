James Francót szexuális kényszerítéssel vádolták meg

A CBS televízió The Late Show című kedd esti műsorában a kétszeres Golden Globe-díjas 39 éves színész az után szólalt meg, hogy a The New York Times amerikai napilap lemondta szerdára tervezett rendezvényét, amelyet a The Disaster Artist című vígjáték főszereplőjével és rendezőjével, valamint testvérével, Dave Francóval terveztek a filmről.



Az amerikai napilap közleménye szerint a közönségtalálkozót "a minap megjelent állításokat övező ellentmondások" miatt törölték.



James Franco vasárnap elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-díjat a The Disaster Artist című filmben nyújtott alakításáért. A díjátadó gálán a színész a szexuális zaklatás és erőszak ellen fellépő Lejárt az idő! mozgalom kitűzőjét viselte.



Még vasárnap éjszaka Violet Paley színésznő Twitter-üzenetében szexuális kényszerítéssel vádolta meg. Sarah-Tither-Kaplan színésznő pedig megkérdőjelezte Franco őszinteségét a kitűző viselésében, és azt írta, Franco arra kényszerítette, hogy napi 100 dollárért játsszon el egy meztelen jelentet.



Franco a Late Night műsorvezetőjének, Stephen Colbertnek arról beszélt, hogy támogatja a Lejárt az idő! mozgalmat. Közölte ugyanakkor, hogy "ha valamit helyre kell állítani, akkor azt megteszi".



"Büszke vagyok arra, hogy felelősséget vállalok azért, amit tettem. A Twitteren megjelent dolgok pontatlanok, de teljességgel támogatom az embereket abban, hogy kiálljanak és hangjukat hallathassák, mert sokáig hallgatniuk kellett. Ezért nem akarom elhallgattatni őket semmilyen módon" - fejtegette.



"Azért vagyok itt, hogy meghalljam és tanuljak, és megváltoztassam a nézőpontomat, ha az távol esik" - tette hozzá.



Ally Sheedy színésznő a díjkiosztó gála alatt küldött Twitter-üzenetében arról írt, hogy Franco a példája annak, amiért otthagyta a film- és televíziós ipart. Később azonban visszavonta üzenetét. A két színész 2014-ben dolgozott együtt egy Broadway-színdarabban.



Franco Colbertnek azt mondta, fogalma sincs, mi rosszat tett Sheedynek, "akivel csodálatos időt töltött el".