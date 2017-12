James Levine, Geoffrey Rush és Bryan Singer is tagadja a zaklatási vádakat

A szuperhősös filmek rendezőjét nem először vádolják



Bryan Singer amerikai filmrendezőt egy férfi azzal vádolja, hogy 17 éves korában egy jachtbulin szexre kényszerítette. "Bryan kategorikusan tagadja a vádakat és minden erejével megvédi magát a per során" - idézte a rendező szóvivőjét az amerikai sajtó.



Három éve hasonló vádak érték a filmest. Egy férfi később visszavonta a magánvádat, egy másik esetben a bírók utasították el az ügyet.



Singer Hollywood egyik legsikeresebb rendezőjeként több X-Men-filmet forgatott, számos Emmy-díjra jelölték. Néhány napja azonban kirúgták a Queen zenekarról szóló film, a Bohemian Rhapsody munkálatairól, mivel gyakran nem jelent meg a londoni forgatásokon.



Az Oscar-díjas színész perel



Geoffrey Rush ausztrál színész rágalmazás vádjával beperelte a Daily Telegraph című sydneyi lapot, amiért az novemberben leközölt egy cikket, amelyben az ellene "nem megfelelő viselkedés" miatt emelt panaszokról írtak.



Rush tagadja, hogy bármi rosszat tett volna, és azt mondta, akkoriban senki nem szólt neki a panaszról. A vád részleteit nem hozták nyilvánosságra.



"Homályos állításokkal teleszőtt bombasztikus címekkel dobálóztak a címlapon - fogalmazott az Oscar-díjas színész melbourne-i sajtótájékoztatóján. "Helyrehozhatatlan károkat okozott ez a hírnevemben. A helyzet tűrhetetlen, meg kell védenem a nevemet Ausztrália bíróságain" - tette hozzá.



Chris Dore, a Daily Telegraph szerkesztője közölte, hogy a lap meg fogja védeni magát. "A Daily Telegraph hitelesen közölte, hogy a Sydney Theatre Companynál panaszt nyújtottak be Geoffrey Rush ellen nem megfelelő viselkedés miatt. Meg fogjuk védeni állításunkat a bíróságon" - mondta.



Rush keresetében kártérítést és a téma további publikálására vonatkozó tilalmat követel. Az ügy lezárásáig a színész az elmúlt héten önként lemondott az Ausztrál Színházi és Televíziós Akadémia elnökségéről.



A sztárkarmester alaptalannak nevezte a vádakat



James Levine, a New York-i Metropolitan Opera (Met) karmestere szintén tagadja az ellene szexuális zaklatás miatt felhozott vádakat. A The New York Timesban kiadott közleményében a vádakat "alaptalannak" nevezte. Mint mondta, bárki, aki igazán ismeri őt, bizonyíthatja, hogy életét nem elnyomóként vagy zaklatóként éli.



Az operaház felfüggesztette Levine-t, miután a lap három vádló nyilatkozatát közölte, akik azt állítják, tinédzser korukban szexuálisan zaklatta őket a karmester. Később egy negyedik vádló is jelentkezett.



A New York Times mellett a New York Post is beszámolt arról, hogy a sztárkarmester 1985-től éveken át szexuálisan zaklatott egy fiatalkorú férfit, Ashok Pait. Az ügy 1993-ig tartott és a ma 48 éves férfi állítólag kis híján öngyilkos lett a történtek miatt. A sztárkarmestert két másik, a történtek idején 17 éves zenenövendék is hasonló vádakkal illetett.