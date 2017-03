Japán Animációs Rövidfilm Fesztivál a Toldiban

A japán művészi animációt akarja népszerűsíteni a Toldi Moziban március 16-án és 17-én szervezett Japán Animációs Rövidfilm Fesztivál.



A fesztivál a Tokiói Művészeti Egyetem film- és médiakutatási posztgraduális képzésének animáció szakirányával közös szervezésben jött létre - olvasható a Budapest Film MTI-hez eljuttatott közleményében.



A fesztivál első napján két blokkban vetítenek filmeket az animáció szakirány hallgatóinak munkáiból. Az első blokk elsősorban a gyermekeket célozza meg, de a filmek a felnőttek számára is remek kikapcsolódást nyújtanak, hiszen általuk betekintést lehet nyerni a japán kultúra különböző szegmenseibe. A második blokkban az animáció szakirány 7. évfolyamának diplomamunkái lesznek láthatók, amelyekben az alkotók különböző érzelmi helyzeteket, szituációkat, illetve társadalmi problémákat dolgoznak fel. A program néhány filmje gyermekek számára ijesztő lehet, ezért ez a szekció 12 éven aluliak számára nem ajánlott.



A második napon válogatást mutatnak be az egyetem tanára, Juicsi Ito animációiból. Utána a professzor beszél röviden munkásságáról. Juicsi Ito oktatói munkája mellett rendezői tevékenységéről is híres, 1998-ban megalapította az I.TOON Ltd. vállalatot, amelynek ma is vezetője. Animációiban különböző technikákkal dolgozik, egyéni munkásságában a gyurmafilmek a legmeghatározóbbak. Ezen kívül televíziós animációkat, reklámokat és zenei videókat is rendez. Ő Japán egyik leghíresebb animációsfilm-rendezője, egyben elismert szaktekintély a figurákat alkalmazó animációk területén.



A fesztivál záró elemeként az Anime Tamago projekt két alkotását tekintheti meg a közönség. Az Anime Tamago (korábban képzési program ifjú animátoroknak) a japán állam kulturális hivatalának kezdeményezése, célja a fiatal animátorok gyakorlati képzésének támogatása, amelyben a hangsúlyt a szakmai tapasztalat megszerzése közbeni fejlődésre helyeződik. A kulturális hivatal minden évben négy stúdiót választ ki, amely a fiatal animátorok képzésének keretén belül elkészít egy rövidfilmet.



A filmeket japán nyelven, angol felirattal és választható magyar hangalámondással vetítik.