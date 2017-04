Jared Leto a legstílusosabb férfi

Jared Letót választotta 2017 legstílusosabb férfijának a GQ magazin. Az amerikai színész Tom Ford dizájnert és Eddie Redmayne brit színészt utasította maga mögé.



"A hitelesség mindig izgalmas, feltűnő" - mondta Leto a magazinnak adott interjújában, mely csütörtökön jelenik meg. Mint elmondta, olyan nagyságok inspirálják, mint Michael Jackson, Andy Warhol vagy Steve Jobs.



Leto maga is "kísérletezik a stílusokkal" és "folyamatosan csiszolgatja a kinézetét" - indokolta a döntést a magazin főszerkesztője.



Idén a tíz legjobban öltözött férfit különböző kategóriákban is megválasztották. A sportolók között David Beckham, zene kategóriájában a rapper Drake, a politikusok között pedig Justin Trudeau kanadai miniszterelnök került az első helyre.



A "legjobban alulöltözöttek" (Best Undressed) kategóriában Zac Efron amerikai színész aratott győzelmet.