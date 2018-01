Járványok megfékezésében is segíthet a Facebook

Azok az emberek, akik társaságaikban központi szerepet játszanak, nagyobb valószínűséggel visznek át kórokozókat egyik csoportból a másikba.



Az ilyen embereket ezért elsődlegesen lehetne beoltani - írják a Journal of the Royal Society Interface című szaklapban megjelent tanulmány szerzői. A kutatás során több mint 500 diák digitális és valós kapcsolatait vizsgálták meg.



Az interneten a legkiterjedtebb kapcsolati hálóval rendelkező embereknek a való életben is több kapcsolatuk van, így ők "szociális hidakat" képeznek, amelyek keresztül a fertőző betegségek, például az influenza is továbbterjedhetnek - fejtette ki Enys Mones, a Dán Műszaki Egyetem munkatársa, a tanulmány társszerzője.



Ha nem áll rendelkezésre elegendő oltóanyag az összes, a járvány által veszélyeztetett ember számára, a védelmi intézkedéseket koncentrálni lehetne a kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező emberekre - véli Mones.



Számítógépes modellek szerint ez "csaknem ugyanannyira hatékony lehet, mint a jelenleg létező legoptimálisabb oltási stratégia". Ezen kívül költséghatékony is, mivel az online aktivitás könnyedén követhető.