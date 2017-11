Jennifer Lawrence otthagyná egy időre a filmes világot

Ha egy ideje már nem látja Jennifer Lawrence-t a mozikban, akkor kezdjen el gyanakodni, hogy valahol egy farmon éppen kecskéket fej. Nem vicc, a színésznő az ELLE-nek nyilatkozott arról, hogy tartana egy kis szünetet, és fontolóra vette, hogy egy ideg egyszerű életet éljen egy farmon annak ellenére, hogy ő az egyik legjobban fizetett színésznő Hollywoodban."El akarok menni egy farmra ... olyanokat akarok csinálni, mint a kecskefejés"Nem is állna messze Lawrence-től ez a világ, hiszen egy lovas farmon nőtt fel a Kentucky állambeli Louisville külterületén. Elképzelhető, hogy ide akar egy időre elvonulni.Mielőtt azonban szünetet tartana, van még néhány munkája, amit be kell fejeznie: ismételten szerepet kapott a jövőre mozikba kerülő X-Men filmben, és szintén 2018-ban pedig a Budapesten is forgatott Vörös Veréb című filmet mutatják be, amelyben egy kémet alakít.