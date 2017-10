Jimi Hendrix-emlékkoncert október 29-án Budapesten

"Kicsit más műfajba helyezzük át Hendrixet, picit más olvasatba helyezzük a számait azzal, hogy dzsesszes felfogásban, fúvós zenészekkel kiegészülve adjuk elő azokat" - mondta Halper László gitáros, zenekarvezető a hétfői budapesti sajtótájékoztatón.



A Halper-Hendrix Experimentben Kosztyu László basszusgitáron, Hajas László dobon játszik, Kollman Gábor és Csejtey Ákos szaxofonozik, Fekete István trombitál. Az esten vendégként színpadra lép Ric Toldon (ének), Szakcsi Lakatos Béla (zongora), Babos Gyula és Tátrai Tibor (gitár), Török Ádám (fuvola, ének), Kőszegi Imre és Solti János (dob).



Halper László felidézte, hogy 2007 óta játssza Hendrix számait dzsesszes megközelítésben különböző formációival, és több kerek évfordulón előadták már műsorukat. A Band of Gipsys Reincarnation elnevezésű csapattal, amelyben Fekete István és Kőszegi Imre is játszott, 2010-ben 40 Years After címmel egy teljes lemezanyagot szenteltek Hendrix munkásságának a dzsessz és a tradicionális cigányzene beemelésével.



"Jimi Hendrix életéből 3,5 évet tekinthetünk legendának, hiszen Amerikában sikertelen volt, 1966-ban átvitték Angliába, ahol befutott, ám 1970-ben, 27 éves korában véget is ért az élete. Öt évvel ezelőtt a Müpában tartott koncerten két amerikai világsztár, a bőgős Eddie Gomez és a dobos Steve Gadd alkotta a ritmusszekciót, tavaly ugyanott, kapcsolódva 50. születésnapomhoz is Randy Brecker trombitás lépett fel vendégként a csapatommal" - mondta Halper László.



A mostani koncert kapcsán Babos Gyula megjegyezte, hogy Hendrixet sem utánozni nem lehet, sem pedig hasonlóan játszani, mint ő. Hozzátette: Hendrix olyan szinten állt szimbiózisban a hangszerével, hogy olyat azóta sem látott.



"Az ő zenéjét most más személyiségek fogják eljátszani, úgy ahogy ők tudják, a legjobb tudásuk szerint. Arra érdemes számítani, hogy azt fogjuk megmutatni, miként lett beoltva egy zseni által az a kultúra, amit mi Magyarországon képviselünk" - fejtette ki Babos Gyula.



Török Ádám arról beszélt, hogy 1967 januárjában a Luxemburgi Rádióban hallotta a Hey Joe-t Hendrixtől, aztán 1968-ban a Dogs együttessel már játszottak számokat a gitárostól. "Most a MOM Sport-fellépésre írtam egy magyar szöveget a Hey Joe-ra, ami megfordítja az eredeti értelmét, vagyis azt mondom, nem kell lelőni azt a szegény asszonyt".