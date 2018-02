Jimmyvel énekel duettet Peter Srámek

Zámbó Jimmy felénekelte a We are the worldöt, de csak félig. Nem maradt ideje befejezni - írja a borsonline.hu . A zenekarvezetőjével, Jankai Bélával dolgoztak a nótán, aki az énekes halála után úgy döntött, a félkész dalt soha senki nem hallhatja. Jó tizenhét évvel később gondolta meg magát.– Elkezdtem dolgozni Jankai Bélával, aki nem csak Jimmy lemezein dolgozott, ő volt a zenekar vezetője és a billentyűs is abban a stúdióban, ahol Jimmy tizenhét éve felénekelte ezt a dalt – meséli Peter.– De nem teljesen, egyes részek hiányoztak. Nem is hallhatta senki. Aztán Béla megmutatta nekem. Mondtam, hogy a hiányzó részeket el tudom énekelni, mire annyit válaszolt: csináld!Köztudott, hogy nincs nagyobb Jimmy-rajongó Peternél. Úgy gondolta, ez a dal is tökéletes.– Az összes Jimmy-rajongónak üzenem: ha be­fejezi, akkor tizenhét éve kiadják, és sosem énekelhetek vele duettet. Így legalább nem veszett el. Hát így született a dal. Énekelhetek Zámbó Jimmyvel, aki örökre a király marad.