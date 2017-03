Jó hírünk van a Trónok harca rajongóinak!

Budapestre látogat a Trónok harca című televíziós sorozat két szereplője, Gemma Whelan és Daniel Portman.



A világhírű produkcióban Yara Greyjoyt játszó színésznő és a hűséges fegyverhordozót, Podrick Payne-t alakító színész az április 29-i Xbox One PlayIT Show vendége lesz - közölték rendezvény szervezői az MTI-vel.



Gemma Whelan és Daniel Portman 2012-ben csatlakozott a George R.R. Martin könyvei alapján készülő sorozathoz, amelynek legújabb, hetedik évadát júliusban kezdi vetíteni az HBO.



Az ötéves múltra visszatekintő PlayIT show a régió legnagyobb gamer és IT rendezvénye, amely 2016-ban több mint 110 ezer látogatót vonzott. 2017-ben öt magyar város - Budapest, Debrecen, Győr, Szeged, Pécs - mellett Belgrádban is megrendezik, és útjára indult a kizárólag 18 éven felüliek számára szervezett PlayIT Plus, amely minőségi szórakozást kínál a felnőtt gamerek számára.