Jógával és Fesztivállal ünneplik India függetlenségének 70. évfordulóját

Különféle jógaprogramok, tánc, zene, filmvetítés, valamint indiai bábosok és hennaművészek is várják az érdeklődőket a 3. Nemzetközi Jóga Napon és a 2. Gangesz-Duna: Indiai Kulturális fesztiválon, amelyet június 24-én és 25-én rendeznek meg Budapesten és több vidéki városban.A tizennégy magyarországi városban megrendezendő fesztivál szimbóluma idén is India és Magyarország két legfontosabb folyója: a szent Gangesz és a történelmi jelentőségű Duna lesz, amelyek a kulturális sokszínűséget, a hagyományos értékeket képviselik - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

Mint írják, a fesztivál az indiai kultúra egy-egy szeletét mutatja be tánccal, zenével, jógaprogramokkal, filmvetítéssel, de jönnek indiai bábosok és hennaművészek is. Az indiai művészeti ágak magyar képviselői is részt vesznek a programban. Budapesten a Bálnában bemutatkozik a Magyar Jógaszövetség is, de meditáció és indiai fúziós zene is várja az érdeklődőket.A fesztivál programjait a főváros mellett többek között Szentendrén, Nagykőrösön, Szegeden, Esztergomban, Nagykanizsán, Pécsen, Egerben, Balatonfüreden, Győrben, Sopronban, Sárváron, és Miskolcon rendezik meg. A programokról itt olvashat.Az esemény célja, hogy tovább erősítse és gazdagítsa a Magyarország és India közötti kapcsolatokat, valamint, hogy felhívja a figyelmet a tudatos és egészséges életmódra - írták.