Jöhet a Baywatch folytatása

A közelmúltban mutatták be világszerte a Baywatch-ot, de a stúdió már a folytatást tervezi, amelyben visszatér az összes fontos szereplő.



- Remek sztorink van, amit már csak egy kicsit kell csiszolni, és kezdődhet a forgatás - nyilatkozta Beau Flynn producer. - Dwayne Johnson és Zac Efron újra csatasorba állnak, ahogy a lányok is. Lányok alatt többek között Alessandra Daddariót, Kelly Rohrbachot és Ilfenesh Haderát kell érteni, de valószínűleg visszatér a mostani főgonosz, Priyanka Chopra is, akinek alakítását nagyra értékelik a kritikusok.



Nyilván azt a poént sem hagyják ki, hogy ismét beugrik pár percre a klasszikus tévésorozat két sztárja, Pamela Anderson és David Hasselhoff is.