John Malkovich lesz az újragondolt Agatha Christie-tévéfilm Poirot nyomozója

John Malkovich alakítja Hercule Poirot magánnyomozót egy készülő Agatha Christie-tévéfilmben - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



Az ABC-gyilkosságok című Agatha Christie-krimi 1936-ban jelent meg. Az új feldolgozást, amelyet a BBC és az Amazon rendelt meg, Sarah Phelps írja. A szereposztásban Malkovichon kívül a Harry Potter-filmekből ismert Rupert Grint, Andrew Buchan, Eamon Farren, Tara Fitzgerald, Bronwyn James és Freya Mavor neve is olvasható.



A klasszikus krimiből születő tévéfilm a 30-as években játszódik. Poirot egy sorozatgyilkosság ügyét deríti fel a veszélyesen megosztott, gyanakvás és gyűlölet terhelte környezetben.



Phelps elmondta: Christie regénye brutális történet erőszakról és a hazugságokról, a múlt hosszú árnyékáról és a bekövetkező gyilkosságokról. "A középpontban a krimiirodalom egyik legismertebb, leghíresebb szereplője áll. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy ismerjük Poirot-t, de tényleg ismerjük-e?" -fűzte hozzá.



A forgatás júniusban kezdődik. A filmet Alex Gabassi rendezi, producere pedig Farah Abushwesha.