Jól elbánt a bunkó sofőrrel a feminista - videó

Életre szóló leckét kapott az a pofátlan sofőr, aki egy kerékpáros lányt inzultált Londonban -A furgon vezetője egy pirosra váltott közlekedési lámpánál szólt be a fiatal, lófarkas nőnek, akitől megpróbálta elkérni a telefonszámát. Sőt, meg is akarta fogdosni, de ezt a biciklis elhárította. A férfi ezután továbbhajtott, a nő azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Utána tekert, majd letörte a kisvártatva leparkoló jármű egyik visszapillantó tükrét.A bunkó sofőr és a feminista találkozását egy arra közlekedő motoros sisakkamerája rögzítette is.