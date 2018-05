Jól mennek a gitárok a Julien's-nél - Mintegy félmillió dollárért kelt el Bob Dylan egyik gitárja

Egy nappal azután, hogy az aukciósház bejelentette, hogy rekordáron adta el Prince gitárját, Bob Dylan hangszere és vevőre talált.Majdnem félmillió dollárért (mintegy 135 millió forintért) kelt el Bob Dylan amerikai dalszerző, énekes egyik gitárja egy New York-i árverésen.A Julien's aukciósház a Twitteren tette közzé, hogy az irodalmi Nobel-díjjal is kitüntetett világsztár Fender Telecaster 1965 típusú elektromos gitárjáért 490 ezer dollárt fizetett új tulajdonosa, akinek személyét nem hozták nyilvánosságra.Ezen a gitáron játszott Bob Dylan az 1966-os világkörüli turnéján. A zenész, énekes addig csak akusztikus gitárt használt.A most elárverezett elektromos gitár Robbie Robertson kanadai gitáros-dalszerzőé volt, aki az említett 1966-os világkörüli turnén a Bob Dylant kísérő The Band együttes tagja volt. A gitáron egyébként olyan rocksztárok is játszottak, mint George Harrison és Eric Clapton.