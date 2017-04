Jön a motoros szezon! - Talmácsi Gábor ad tippeket a biztonságos motorozáshoz - Videó

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/talmacsigabor14/videos/1295077890568712/

A jó idővel a motoros szezon is beköszönt, és újra előkerülnek a kétkerekűek a garázsból. Azonban mielőtt újra motorra ülünk, nemcsak a motorunkat kell előkészíteni, de nekünk is fel kell készülnünk az utakra. A biztonságos szezonkezdésre ad tippeket és tanácsokat Talmácsi Gábor , a Shell V-Power üzemanyagok magyarországi nagykövete.Tavasz kezdetével nemcsak a biciklisek és a gyalogosok, de a motorkerékpárral közlekedők száma is megnő az utakon. Azoknak, akik télen egyáltalán nem használták motorjaikat, érdemes felmérniük kétkerekűjük állapotát a szezon indulása előtt. Néhány lépés betartásával felkészíthetjük magunkat és motorunkat a szezonra:Mivel a motorunk hónapokig a garázsban pihent, lehetőleg vizsgáltassuk át, és készítsük fel a szezonra szakszerűen. A szakszervizben ellenőrzik a kopó alkatrészek állapotát, és felmérik a folyadékszinteket. Érdemes ellenőrizni az akkumulátor megfelelő töltöttségét, emellett a szezonális olajcserét is javasolt elvégezni a szervizkönyvben megadott értékek alapján. Lánchajtásos motornál a lánc megfelelő ápolása, kenése elengedhetetlen műszaki feltétel a biztonságos közlekedéshez. A szervizkönyv és a gumigyártók által előírt guminyomás betartása pedig nagymértékben hozzájárulhat a megfelelő gumitapadás biztosításához a közutakon.Teszteljük a fékek hatékonyságát, és ellenőrizzük a világítást, a gumik állapotát és a kormányt!A megfelelő védőfelszerelés fontosságára nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, hiszen akár életmentő lehet. Még egy lassú tempónál történő bukásnál is súlyos, nehezen gyógyuló sérüléseket, rosszabb esetben töréseket szenvedhetünk. A megfelelő egyensúlyérzethez elengedhetetlen, hogy minden pontosan passzoljon ránk: a védőfelszerelések optimális mérete és kényelme biztonságosabbá és magabiztosabbá teheti a motorost a közlekedésben. Az éles látás nélkülözhetetlen a megfelelő koncentrációhoz, így akinek szüksége van dioptriás szemüvegre, azok mindenképpen viseljék azt a sisak alatt, vagy használjanak kontaktlencsét.

A hosszú hónapok kihagyása után még egy tapasztaltabb motoros is kieshet a mindennapi gyakorlatból. Érdemes felelevenítenünk az elméleti és gyakorlati tudásunkat, vezetéstechnikai ismereteinket. Ehhez egyre több helyen elérhető vezetéstechnikai tréningeket is igénybe lehet venni.Egy hosszabb túra előtt praktikus a tudatos felkészüléshez egy bemelegítő kört tenni ott, ahol fel lehet mérni, hogy minden alkalmas-e az induláshoz. Mivel a motorozás fizikailag sokkal jobban igénybe veszi a szervezetet, mint az autóvezetés, eleinte rövid, bemelegítő utakra érdemes csak indulni, és mikor már visszajöttek a reflexek, akkor nekivágni a hosszabbaknak.Nem csak a szezon kezdetekor, de az egész év során gondoskodjunk a motor állapotáról!Rendszeresen ápoljuk és tisztítsuk a motort, kívül belül, minőségi termékekkel és üzemanyagokkal. Mi több, a téli leállás után érdemes ellenőrizni az üzemanyagtartályban áttelelt üzemanyagot is, és időről időre magát a tartályt is kitisztítani.

A motoros szezon kezdete olyan számomra, mint egy tavaszi ünnep. Imádom elővenni a motoromat, és a városban kihasználni a motorozás előnyeit. Ilyenkor, mint a legtöbb motoros, sokszor én is átadom magamat a motorozás mámorának, de mindeközben ügyelni kell a biztonságra, főleg azoknak, akik nem rendelkeznek kellő rutinnal. Ahogyan az autóvezetésnél, a motorozásnál is a koncentráció a legfontosabb, figyeljünk oda a másokra, és ne menjünk bele bizonytalan közlekedési szituációkba

– tette hozzá a MotoGP világbajnok gyorsasági motorversenyző Talmácsi Gábor, a Shell V-Power üzemanyagok magyarországi nagykövete.