Jön az illusztrált Harry Potter-kiállítás

A roxforti varázsvilág és a skandináv bestsellerek kiadója igazi csemegékkel készült az idei évre. Új könyvekkel jelentkeznek az északi krimi legjobbjai, de a sötét titkok mellett sötét mágiából sem lesz hiány. A J.K. Rowling beszédét és személyes üzeneteit tartalmazó ajándékkötet mellett kézbe vehetjük a British Library nagyszabású Harry Potter-kiállítása alapján készült kiadványt, és visszatérnek Fredrik Backman hősei is.Az évet új arculattal és korszerű webshoppal indító Animus Kiadó valóságos krimi-dömpinggel árasztja el a vérfagyasztó történetek rajongóit. A skandináv irodalom szinte minden fontosabb alakjától várható egy-egy friss kötet: a műfaj női mesterei, Camilla Läckberg, Kristina Ohlsson és Yrsa Sigurðardóttir folytatják baljós munkájukat, de borzongást ígérnek még Jens Lapidus és Stefan Anhem művei is, a dán szerzőpárost rejtő A. J. Kazinski pedig idén új álnéven, Anna Ekbergként hódítják meg a női olvasókat.A keserédes humoráról és imádnivalóan idegesítő karaktereiről ismert sikerszerző, Fredrik Backman Mi vagyunk a medvék című regényének folytatásával és egy novelláskötettel is megörvendezteti a közönséget. Érkezik még a Sorskönyvek-sorozat legfiatalabb tagja, a megrendítő történeten keresztül a koncentrációs táborok világába kalauzoló Auschwitzi tetováló, és Yuval Noah Harari is tartogat meglepetéseket. Az olvasók kedvenceit, a Sapiens és Homo Deus című könyveket jegyző izraeli történész a 21. század emberének ad leckéket az életről.Három újdonságra is számíthatnak a varázsvilág anyjának hívei: érkezik egy különleges ajándékkönyv Rowling harvardi végzősöknek mondott beszédével, a gyerekeknek és felnőtteknek szóló változatban is elkészült Utazás a mágia történetében a British Library tömegeket vonzó kiállításának világába csöppenhetünk. A monumentális kiállítás és a gazdagon illusztrált kötet a Harry Potter és a bölcsek köve megjelenésének huszadik évfordulója alkalmából tiszteleg a mítoszok és legendák halhatatlan hősei előtt.