Jön az RTL Gold - itt debütál Nádai Anikó önálló talk show-ja

Az RTL Magyarország kábelportfóliójában hamarosan új csatornával találkozhatnak a nézők, ugyanis júliustól a Film+2 átalakításával érkezik az RTL Gold. Itthon teljesen egyedülálló porgramstruktúrával és műsorkínálattal jelentkezik a csatorna, amelyen szinte csak hazai gyártású műsorok futnak majd. Vadonatúj tartalomként itt debütál Nádai Anikó önálló talk show-ja, az Anikó #show is, ezen kívül népszerű RTL-es vetélkedőkkel is találkozhatnak a nézők.Az RTL Magyarország kábelportfóliója magabiztosan és stabilan tartja piacvezető pozícióját. A portfólión belül a Film+ és a Cool a kategóriájában első, több csatorna pedig folyamatos növekedést tudott produkálni az elmúlt időszakban, így az RTLII, az RTL+ és a Sorozat+ is. Az RTL Magyarország pedig úgy döntött, hogy a jövőben szintet lép a Film+2-vel is, ami júliustól új programstruktúrával, új koncepcióval és nem utolsó sorban új névvel lesz majd látható.Júliustól az RTL Gold nevű csatornán debütál Nádai Anikó önálló talk show műsora, az Anikó #show, amely jelenleg hiányzó műfaj a magyar csatornák kínálatából. Anikó civil vendégekkel beszélget hétköznapi témákról, a klasszikus talk show műfaji sajátosságaiból adódóan ugyanakkor itt sem hiányzik majd a dráma, az érzelem és persze az intrika. A műsorba egyébként már folyamatosan várják a jelentkezőket aoldalon keresztül. A vadonatúj beszélgetős showműsoron kívül az RTL Goldon számos hazai, RTL-es gyártású közönségkedvenc produkciót is láthatnak majd a nézők, mint például az 1 perc és nyersz!, a Gyertek át szombat este!, A széf, a Legyen ön is milliomos, A kód, a Kalandra fal vagy a Dr. Tóth korábbi évadai, de itt láthatják majd a kultikus státuszba érő Mónika-, illetve Balázs Show adásait is.A nézők mindennapjait július 3-tól aranyozhatja majd be az RTL Gold.Az új televízió már júliustól lesz látható a tévétársaság Film+2 nevű filmcsatornája helyén -A hírportálnak Pécsi Norbert, az RTL Magyarország sajtókapcsolati vezetője is megerősítette a információt, hozzátette: itt debütál majd teljesen új tartalomként Nádai Anikó önálló talk showja, melynek címe Anikó #show lesz. A műsorvezető civilekkel beszélget majd hétköznapi témákról, de nem hiányzik majd a dráma és az érzelem sem.Az RTL Gold egyik különlegessége, hogy azon kizárólag az RTL Magyarország hazai gyártású tartalmai lesznek láthatók, így több korábbi műsor is: