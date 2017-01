Jósnő veszi le az átkot Demcsák Zsuzsáról

Liptai Claudia karácsonykor vallotta meg, hogy talán még soha életében nem volt ennyire boldog. Akár hiszünk benne, akár nem, tény: egy ideje átok és rontás elleni piros fonalat visel a csuklóján - írja a Bors.

Demcsák Zsuzsa hiszi, hogy mindennek a fonalhoz van köze.– Voltam jósláson Gazsi Gizinél, és most újra elmegyek. Egyébként azóta van fonal a csuklómon és a gyerekeimén is. Nekem ez jó érzés, ha működik, ha nem, ha csak placebo, akkor is. Ez a karkötő megvéd a rosszakaróktól. Védelmet, egészséget remélek tőle magamnak és a családomnak. És igen, szeretném megtalálni a társam 2017-ben - mondta el a műsorvezető.Zsuzsának, némi kártyavetés és ólomöntés után, Gazsi Gizi a Mokkában beszélt arról, hogy 2016 az elengedés éve volt, 2017 a változásé lesz. Demcsák életé­ben biztosan, hiszen viseli a piros fonalat.- Ez nem csak a kö­tésről szól. Ilyenkor meg kell tisztítani a tulajdonosát, levenni az átkot, a szellemet, és egy burkot kell köré építeni egy szertartás keretében. Ez egy életre szóló védelmi rendszer, amely megakadályozza, hogy gonosz emberek árthassanak nekünk - mesélte a fonalról a jósnő.