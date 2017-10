Jótékonysági koncertet ad Mahó Andrea

Az Artisjus-díjas magyar színésznő, énekesnő november 23-án, csütörtökön 19 órától lép színpadra a Pesti Vigadóban. Koncertjének sztárvendégei Koós Réka, Miller Zoltán és Bebe lesznek, a bevételből a Korszerű szülészetért és Nőgyógyászatért Alapítványt támogatja.



A közhasznú alapítvány kiemelten támogatja a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakmai tevékenységének fejlesztését, de egyéb területeken is aktívan segíti a szülészet és a nőgyógyászat fejlődését.



Mahó Andrea koncertjén szinte minden stílus képviselteti magát, a komolyabb műfajtól a pop-on át a rockzenéig.



A közönség a zenei világirodalom legszebb dalaira számíthat versekkel megfűszerezve. A művésznő itt mutatja be gyönyörű új dalát, amelynek zenéjét Fitos Viktor szerezte, szövegét pedig Valla Attila írta.



Az est sztárvendégei Koós Réka, Miller Zoltán és Bebe lesznek, de a Jubileumi Eötvös Kórus is szórakoztatja majd a közönséget Balassa Ildikó vezetésével.



A publikum szintén megcsodálhatja Gyulai Júlia és Potornai Norbert sztepptánc Európa-bajnokok előadását is, akik nemcsak a színpadon, hanem az életben is egy párt alkotnak.



A zenei alapot Erős Csaba zenei vezető és kitűnő zenész kollégái biztosítják, az est rendezője Ruzicska László.



Mahó Andreáról köztudott, hogy nagyon szereti a gyermekeket és rendszeresen jótékonykodik is. Vallja, hogy segíteni, adakozni, jónak lenni nemes dolog.



Nem véletlen tehát, hogy novemberi koncertjének bevételét immár második alkalommal a Korszerű szülészetért és Nőgyógyászatért Alapítványnak ajánlja fel, amely a budapesti I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati klinika Neonatális Intenzív centrumát támogatja.



A koncert főtámogatója a Fővárosi Önkormányzat.