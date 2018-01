Józanodó-kamionokat vetettek be Angliában

Ha találkozott már Horvátországban (vagy Budapest belvárosában) fiatal brit bulizó turistákkal, akkor el tudja képzelni, mi minden folyhatott szilveszterkor a szigetországban. A britekről köztudott, hogy ha szórakozásról van szó, akkor bizony sutba dobják híresen karót nyelt viselkedésüket, és temérdek mennyiségű alkoholt elfogyasztása mellett felszántják az éjszakát.Jól ismeri az angolok szórakozási szokásait a brit egészségügyi hatóság is, ezúttal megpróbálták elejét venni, hogy az alkoholtól összezuhant bulizók a kocsmák előtt a téli hidegben hajtsák álomra fejüket. Ezért több nagyvárosban szilveszter éjjelén a kocsmák és szórakozóhelyek környékén berendezett kamionok köröztek, ahol a kiérkező orvos el tudta látni a részegeket - írja a borsonline.hu . De azok is ott józanodhattak, akik egyszerűen csak bealudtak a piától és nem volt erejük hazamenni.– Amikor az egészségügyi szervezetek minden energiájukkal segítenek a valóban beteg vagy tényleg segítségre szoruló embereken, egyszerűen önzőség olyan bulizókhoz mentőt küldeni, akiknek igazából csak egy biztonságos helyre van szükségük a kijózanodáshoz – állt a brit Nemzeti Egészségügyi Szervezet közleményében. Hozzátették, ha beválik a józanodásra használt kamion, több helyen is bevezetik a jövőben.