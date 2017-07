Jubileumi koncertet adott Mága Zoltán hegedűművész - Fotók

A Magyar Állami Operaházban ünnepelte szombaton Hegedűvel a világ körül című turnéja ötvenedik állomását Mága Zoltán; a hegedűművész a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar kíséretében olyan hírességekkel lépett fel, mint Shlomo Mintz, Szabadi Vilmos, Komlósi Ildikó, Sümegi Eszter, Mario Frangoulis, Vásáry Tamás és Szakcsi Lakatos Béla.Mága Zoltán három évvel ezelőtt indította útjára száz állomásosra tervezett, Hegedűvel a világ körül elnevezésű hangversenysorozatát, melynek során a magyar zenei kultúrát népszerűsítette, eddig Erdélyen át Koreán és Kínán keresztül Amerikáig - közölték az MTI-vel pénteken a szervezők.A szombati gálaesten Mága Zoltán együtt lépett színpadra a világ egyik leghíresebb hegedűművészével, az orosz-izraeli Shlomo Mintzcel, aki rendszeresen koncertezik a világ leghíresebb karmestereivel, zenekaraival, valamint szóló és kamarazenei hangversenyeken.Shlomo Mintz az MTI-nek az előadás előtt elmondta, hogy a próbák során nagyon jól érezte magát a színpadon Mága Zoltánnal, akivel már nagyon várja a közös fellépést. Mága Zoltán művészetéről elmondta: "nem kevesebb, mint egy nemzeti kincs és ennek minden ízében meg is felel, előadás módjának és a zene szeretetének az őszinte kombinációja miatt".Az izraeli hegedűművész nem először játszik magyar közönség előtt, és eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy Magyarországon hatalmas szeretet veszi körül a zenét. Shlomo Mintz felidézte: ő is magyar származású hegedűtanárnál tanult, így biztos benne, hogy a magyaroknak különleges kapcsolata van a hangokkal és a zenével.Shlomo Mintz véleménye szerint Magyarország nagyszerű zenei kultúrával rendelkezik, elég csak mint Bartók Béla, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Hubay Jenő, Weiner Leó, Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Reményi Ede munkásságára gondolni.Az ünnepi koncert fellépői között volt Szabadi Vilmos Liszt-díjas hegedűművész, Komlósi Ildikó Kossuth-díjas operaénekes és az Operaház szólistája, Sümegi Eszter; Mága Zoltán vendége volt továbbá Mario Frangoulis tenorista, valamint a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész és Vásáry Tamás karmester is. A látványvilágról Kerényi Miklós Gábor Kossuth-díjas rendező gondoskodott; közreműködik a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar.

"Az Operában tartandó koncertemmel szeretném megköszönni a közönség támogatását és szeretetét, amelyet harminchárom éves pályafutásom alatt a világ minden táján érezhettem. Ahogy eddig is tettem, továbbra is nagy örömmel hirdetem koncertjeimen, hogy a magyar nemzet több világhírű zeneszerzőt is adott a világnak

A Hegedűvel a világ körül című hangversenykörút tengerentúli nyitókoncertjére 2014. januárban Los Angelesben, a Walt Disney Concert Hallban, a magyarországi nyitókoncertre pedig az év májusában, a Budapesti Operettszínházban került sor. A három éve tartó sorozat keretében Mága Zoltán nagy sikerrel lépett fel olyan neves koncerthelyszíneken, mint a New York-i Carnegie Hall, a Torontói Zeneakadémia, a Szöuli Operaház, a hollywoodi Dolby Theatre, a New York-i Lincoln Center és a Pekingi Központi Zeneakadémia.



A művész útja 2017 áprilisában a Vatikánba vezetett, ahol Ferenc pápának játszhatott; a hangversenykörút hátralévő állomásai között pedig Ausztrália, Új-Zéland és Izrael is szerepel - közölték a szervezők.

- idézi a közlemény Mága Zoltánt.