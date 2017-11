Juhász Roland: Nem értek egyet azzal, hogy a focisták bunkók

A DVSC-től szívműtétje miatt visszavonult, jogász végzettségű játékos, dr. Horváth Zsolt a napokban arról beszélt a tévében, sok megaláztatás érte társai részéről, mert focista karrierje mellett elvégezte az egyetemet. Története lehangoló, és jól mutatja, milyen a közeg a magyar futballban.– Eléggé szomorúnak tartom, hogy az NB I-ből nagyjából hárman járunk egyetemre, és bár pontos statisztikák nincsenek, azt gondolom, tízből két futballistának még a nyolc általánosa sincs meg – ezt már Eppel Márton, a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója, a Honvéd válogatott csatára mondta a

– Ennek ellenére engem sosem értek atrocitások amiatt, hogy tanulok. Élcelődések, poénkodások persze vannak, de ezeken nem sértődöm meg. Három éve járok egyetemre, ezalatt talán öt edzést kellett kihagynom. Biztosan nem ártana a közegnek, ha többen leérettségiznének és továbbtanulnának. Juhász Rolandnak, a Videoton védőjének, aki 30 évesen érettségizett le, és most a TF-en tanul, nincs ilyen lesújtó véleménye.– Nem értek egyet azzal az általánosítással, hogy a focisták bunkók. Sok olyan játékost ismerek, aki intelligens, pedig nincs diplomája – magyarázta a korábbi 92-szeres válogatott.– Az érettségi alatt engem segítettek az edzők a tréningek időpontjának kijelölésével, és korábban az MTK-ban is azt tapasztaltam, a jogi végzettséget szerző Füzi Ákos példája többeket inspirált. A fiatal focistagenerációnak is azt tanácsolom, ne adja fel a tanulást a foci mellett, mert nem tudhatja, mit hoz a jövő.