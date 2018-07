Júliusban a 80-as évek filmklasszikusaival nyomul a Paramount Channel!

A 80-as évek nemcsak a walkman, a kétsoros görkorcsolya, a színes golyórágó, a koptatott farmer, a bevágós tornadresszek és a diszkó fénykora volt, hanem a hollywoodi filmgyártás is virágzott, számos klasszikussal megajándékozva a mozirajongókat. Júliusban kapcsolódj ki a legjobb alkotásokkal ebből a kultikus korszakból a Paramount Channen! A sokszínű paletta ráadásul igazi sztárparádét ígér: a popikon Chertől kezdve találkozhatunk Meg Ryannel, Billy Christallal, Robert De Niróval, de Andy Garcíával és a mindig sármos Michael Douglasszel is.



Az élő legenda, Cher az elmúlt bő öt évtizedben már többször is bizonyította, hogy nemcsak énekesnőként, hanem bizony színésznőként is páratlan talentum. Júliusban nemcsak a többszörös Oscar -és Golden Globe díjas Holdkórosokban láthatjuk, hanem Robert Altman 1982-es vígjátékban, a Jöjj vissza Jimmy Deanben is. Míg az előbbi egy vigaszra váró özvegyasszony, egy udvarias férjjelölt (Danny Aiello), valamint annak fiatal és jóképű testvérének (Nicolas Cage) szerelmi háromszögét meséli el, addig az utóbbi egy James Dean fan klub mindennapjait mutatja be három hóbortos hölgy szemszögéből.



Jonathan Pryce és többek között a zseniális Robert De Niro prezentálásában láthatjuk az 1985-ös Brazilt – amely a film főcímdala, egy 30-as évekbeli klasszikus sláger után kapta a címét –, tökéletes választás a sci-fi kedvelőinek, hiszen Terry Gilliam alkotása egy rémisztő disztopikus világba kalauzol minket. A régimódi, CGI technika nélküli akciófilmek kedvelőinek is tartogat egy klasszikust a csatorna. A Ridley Scott rendezésében készült Fekete eső a modernkori jakuzák és az ázsiai maffia bugyraiban merül el, a kultfilmben Michael Douglas és Andy García alakítják a rosszfiúk után nyomozó zsarukat.



A Repülők, vonatok, autók egy igazi csemege a vígjátékok kedvelőinek Steve Martinnal és a tragikusan fiatalon elhunyt John Candy-vel a főszerepben. Az eszeveszett komédia amolyan road movie, a sztorija a családjához siető reklámszakember, egy félresikerült repülőút, és a mellé útitársként szegődő, túlságosan beszédes ügynök köré épül.



A megunhatatlan romantikus vígjáték, a Harry és Sally az örök dilemmát boncolgatja; lehet-e barátság nő és férfi között? A két civakodó fél Meg Ryan és Billy Crystal, de felbukkan a Csillagok Háborúja-filmek sztárja, Carrie Fisher is. Az 1986-os Gung Ho egy amerikai kisváros csődbe jutott autógyárának krízisét mutatja be Michael Keaton kezébe adva a karmesteri pálcát. Végezetül pedig egy időtlen klasszikus, a Top Secret kerül terítékre, amely egyszerre kémfilm és Elvis Presley paródia. Főhőse Nick Rivers (Val Kilmer) amerikai rocksztár, akit a menedzserei tévedésből a vasfüggöny mögé, az NDK-ba küldenek egy kulturális fesztiválra. A kétbalkezes sármőr alig ocsúdik fel első meglepődéséből, máris a hidegháború egyik nagyszabású akciójának kellős közepében találja magát.



A 80-as évek filmklasszikusai a Paramount Channel júliusban:



július 10. 23.50 Brazil

július 14. 18.50 Holdkórosok

július 17. 22.55 Fekete eső

július 18. 10.25 Jöjj vissza, Jimmy Dean

július 19. 19.00 Repülők, vonatok, autók

július 21. 19.00 Harry és Sally

július 22. 13. 10 Gung Ho

július 23. 17.00 Top Secret