Június 14-től 30-ig tart a Bor7 Badacsonyban

Pénteken kezdődik a Badacsony Bor7 , amelyen a borvidék 14 pincészete, esténként pedig könnyűzenei programok, többek között a Kerekes Band, a Lóci játszik és a dél-afrikai Sean Koch Trio koncertjei várják a látogatókat.Berecz Nikolett Erika, a rendezvény főszervezője az MTI-nek elmondta, hogy a hivatalos megnyitót szombaton tartják, és ekkor hirdetik ki a Badacsonyi Hegyközségi Borverseny eredményeit is.A kiállító pincészetek között lesz a Borbély Családi Pincészet, a Büttner Borbirtok, a Fata Pince, a Folly Arborétum és Borászat, az Istvándy Birtok, a Laposa Birtok, a Málik Pince, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsony, a Németh Pince, a Sipos Borház, a Szeremley Birtok, a Szent György - Pince, a Varga Pincészet és a VáliBor.

Idén a borászatok a színpadon is bemutatkoznak.- emelte ki a főszervező.Mint hozzátette,A fesztivál első estéjén a Stahl Barbara, Havai Gábor duó szórakoztatja a közönséget, szombaton, a megnyitó után a Tördemic Néptáncegyüttes ad műsort, majd Éliás Gyula Éliás Jr. Trio nevű formációja lép színpadra. Vasárnap este Hangácsi Márton ad laza, könnyed gitárkoncertet, és a 2012-ben Tapolcáról indult Creative Sound System, az A38 Hajó 4. Talentométer tehetségkutató versenyének döntőse lép a közönség elé.A következő két hétben Badacsony vendége lesz a lágyabb rockzenét az erőteljes dzsesszel ötvöző Mongoose Limit, a Halott Pénzből Járai Márk, a Nagy-Szín-Pad!-nyertes Lóci játszik, az alternatív népzenét a rockkal ötvöző, dél-afrikai Sean Koch Trio, a filmzenét, tangót, latin dallamokat és komolyzenét is játszó Café Quartet, valamint a világzenei színtér ismert zenekara, a Kerekes Band is.