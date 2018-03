Kabaré: 14 éves tini adta ki magát zsarunak - többeket át is vert - videó

kép: DailyMail

kép: BorsOnline

Mindene megvolt a tininek ahhoz, hogy az avatatlanabb szemlélőkkel elhitesse: a hatóságokhoz tartozik. Egyenruha, golyóálló mellény, pisztolytáska fegyverrel, kocsi szirénával. Bár a szemtanúk szerint az egyenruhája kicsit nagy volt rá: nem csoda, hiszen a fiú mindössze 14 éves! - írja a BorsOnline Az ifjú álrendőrt végül kedden tartóztatták le a kaliforniai Victorville-ben. Eddigre több közúti ellenőrzést hajtott végre - volt, akit szóbeli figyelmeztetéssel engedett csupán el - és pár alkalommal véletlenszerűen otthonokba is becsöngetett, mondván, hogy családi perpatvarról érkezett bejelentés - írja a Daily Mail.A tini ténykedésére pont egy ilyen otthonlátogatás során figyeltek fel. A fiú - akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra - egyébként nagyapja fehér Ford Explorerét turbózta fel rendőrségi villogónak tűnő fényekkel, otthonában pedig komoly mennyiségű kamu rendőrségi felszerelést tartott - többek közt álpisztolyt, adóvevőket, hatósági felvarrókat. Egy alkalommal térfigyelő kamera is rögzítette, amint megállít egy autóst.A tini egyébként nem először került bajba: álrendőri ténykedése alatt is épp feltételesen volt szabadlábon.