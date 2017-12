Kabát Péter a dzsungel királya!

A fináléba hárman jutottak be: Wossala Rozina, Kabát Péter és Pumped Gabo. Közülük végül a legtöbb voksot Kabát Péter kapta, feliratkozva ezzel a Celeb vagyok, ments ki innen! korábbi győztesei - Falusi Mariann, Keleti Andrea, Molnár Andi és Erdei Zsolt – mellé.



Az elmúlt három hétben Cicciolina, Anger Zsolt, Koholák Alexa, Halász Klaudia, Herczeg Zoltán, Kabát Péter, Köllő Babett, Lukács Miki, Pintér Tibor, Pumped Gabo, Tóth Andi és Wossala Rozina tette próbára magát a dél-afrikai vadonban. A táborban minden komfortot nélkülözve, kiszakítva a megszokott kényelemből, sőt, még az ételt is maguknak kellett megszerezniük különböző bátorságpróbákon.



A nézők dönthettek arról, mikor vetnek véget a celebek szenvedéseinek, és arról is: ki legyen a végső győztes. A 2017-es dzsungel királya címet Kabát Péter szerezte meg, beírva ezzel a nevét a győztesek névsorába.



Aki kedvet érez ahhoz, hogy a celebekhez hasonlóan megmérettesse magát és szeretné bebizonyítani, hogy igazi túlélő, azoknak jó hírünk van, mert 2018-ban ismét lesz Survivor. A jelentkezés pedig már megkezdődött a túlélő-showra.