Kalandos évadot hoz a Natonal Geografic

A National Geographic Global Networks vezérigazgatója, Courteney Monroe bejelentette a Nat Geo jövő évi premierjeit A széria producere, írója és rendezője ezúttal is Ann Druyan, műsorvezetője pedig Neil deGrasse Tyson. A világhírű asztrofizikus emellett a Sztárok és csillagok (Star Talk) című beszélgetős műsorát is folytatja.Láthatják majd amásodik évadát is, melynek rendezője az első szériához hasonlóan az Oscar-jelölt Darren Aronofsky.„Büszke vagyok rá, hogy a műsorvezetője lehetek ennek a csodálatos természettudományos történetnek, mellyel nemcsak az a célunk, hogy megmutassuk az állatok lenyűgöző túlélési képességeit, de a klímaváltozás pusztító hatásaira is szeretnénk felhívni a figyelmet. A sorozat újszerű módon mutatja meg bolygónk kíméletlenségét és sérülékenységét. Készüljenek fel egy olyan túlélési történetre, amilyet még soha nem láttak" – mondta Bear Grylls. A sorozat executive producere az Oscar-díjas operatőr-rendező, Guillermo Navarro. A Hostile Planet sorozatot világszerte 2019 elején tűzi műsorra a National Geographic.Az Oscar- és Emmy-díjra jelöltA National Geographic Studios által készített The Curiosity of Jeff Goldblum című 12 részes sorozatban az ismert színész világkörüli útra indul, hogy egészen hétköznapi dolgok mögött rejlő, egyáltalán nem hétköznapi történeteket kutasson fel. Számos egyszerűnek tűnő, a mindennapjaink részét képező tárgynak ugyanis meglepő eredete van, vagy olyan tudományos háttere, mely messze túlmutat az adott dolgon, sőt akár a jövőnkre is hatással lehet.„A National Geographic képes mindig új, kreatív és szórakoztató módon bemutatni a körülöttünk lévő világot. A kíváncsiság, a dolgok megismerésének vágya mindenkiben megvan. Örülök, hogy ebben az új sorozatban én irányíthatom rá a nézők figyelmét a látszólag egyszerű dolgok mögött rejlő bonyolult tudományos összefüggésekre" – mondta Goldblum., amely szintén 2019-ben indul a NatGeo műsorán.A Studio Ramsay által készített szériában a népszerű séf a világ izgalmas és különleges tájaira látogat, hogy a helyi embereket, szokásokat és ízeket megismerje.Valamennyi epizódnak három fontos összetevője van: ismerkedés a helyi ételekkel a konyhaművészet lokális sztárjai segítségével; nyomozás olyan tradíciók, szokások és szórakozási formák után, melyek máig ismeretlenek a külvilág számára; valamint próbára tenni Ramsay főzőtudását a helyi szakácsművészet nagyágyúi ellenében.Richard Preston világhírű bestsellere, a The Hot Zone (Halálzóna) képezi alapját a Nat Geo új minisorozatának, amely a halálos Ebola vírus eredetének és elterjedésének történetét meséli el.A drámai sorozat egyik főszereplője az Emmy- és Golden Globe-díjas Julianna Margulies lesz. A Valley of the Boom pedig az 1990-es évekbe repíti majd a nézőket, és a Szilícium-völgy példátlan technológiai fellendülését mutatja be. A drámai gyorsaságú fejlődésnek azonban mellékhatásai is voltak, sőt, a felívelést bizonyos területeken hasonlóan gyors és váratlan zuhanás követte. A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford, Steve Zahn és Lamorne Morris főszereplésével készült új sorozat lebilincselő stílusban tárja elénk a fejlődés csúcsait és völgyeit.A csatorna mindemellett további új műsorokkal is készül, melyek hazai premierje számos esetben eltér az amerikaitól. Az aktuális magyar premierekről és vetítési időpontokról a tévécsatorna weboldalán tájékozódhat.